وجه النائب مهند الساير 3 أسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني. وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية ما يلي:



لما كان الأصل في العملية الانتخابية علانية نتائجها، علاوة على حق الناخبين والمرشحين والباحثين العلميين والمهتمين في الاطلاع على تلك النتائج وتعزيزا للشفافية والنزاهة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- النتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2022/9/29 لجميع الدوائر الانتخابية موزعة على اللجان الفرعية والأصلية ذكورا وإناثا.



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الشباب ما يلي:



لما كان القرار الإداري رقم (911) لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على ضم فروسيات الأحمدي والجهراء والفروانية إلى نادي الصيد والفروسية، وطعن على القرار بالمحكمة الإدارية وقضى حكم أول درجة والاستئناف في الدعويين رقمي (2161) لسنة 2009 و(1891) لسنة 2010 بإلغاء القرارات المطعون فيها وما ترتب عليها من آثار ونفذ الحكم بصدور القرار رقم (44) لسنة 2013 من الهيئة العامة للشباب والرياضة بإشهار نادي فروسية الفروانية ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أن حكم محكمة التمييز في الدعوى رقم (1178) لسنة 2011 (إداري/1) الصادر في تاريخ 2017/1/18 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وما ترتب عليه من آثار، أي بالعودة إلى صحة قرار ضم فروسيات الأحمدي والجهراء والفروانية إلى نادي الصيد والفروسية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل نفذت الهيئة العامة للشباب حكم التمييز المشار إليه مع تسوية ما ترتب عليه من آثار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وفي حال الامتناع عن التنفيذ، يرجى تزويدي بالأسباب والسند القانوني.



2- أي إجراءات أو قرارات تشكيل لجان أو غيرها صدرت عن الوزارة أو الهيئة في شأن تنفيذ حكم التمييز وتسوية آثاره مع تزويدي بالمستندات الدالة - إن وجدت -.



4- صورة ضوئية عن القرارات الصادرة من الهيئة تنفيذ لحكم الاستئناف بإشهار فروسيات الفروانية والأحمدي والجهراء.



4- نمى إلى علمي أنه قد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أندية الفروسية والأراضي المخصصة، يرجى تزويدي بصورة عن قرار اللجنة وبيان أسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية والجهات التابعين لها، والقرار الوزاري المنظم لعمل اللجنة، صورة عن محاضر اجتماعاتها وما انتهت إليه من توصيات أو قرارات.



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب التأخير في تشغيل جامعة عبدالله السالم الحكومية الجديدة؟



2- هل أنجز الهيكل التنظيمي للجامعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.



3- هل نشر إعلان عن استقبال طلبات التوظف في الجهاز الإداري والأكاديمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالمستندات الدالة، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى تزويدي بالأسباب.



4- هل حددت التخصصات والبرامج الدراسية التي ستطرحها جامعة عبدالله السالم؟ وهل أخذ بعين الاعتبار تغيرات احتياج سوق العمل والمجالات العلمية الحديثة؟