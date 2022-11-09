أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) عن استضافة قمّة «التايمز للتعليم العالي» لجامعات الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام THE MENA Universities Summit 2022 تحت عنوان تحوّلات التعلّم نحو مستقبلٍ مستدام Transforming Learning for a Sustainable Future، والذي سيعقد نهاية نوفمبر الجاري، وذلك في مركز AUM للمؤتمرات.



برنامج شامل سيعكس رؤية تطويرية لقطاع التعليم العالي في المنطقة



ستطرح القمة برنامجا متنوعا ومحتوى شاملا يعكسان رؤية تطويرية لقطاع التعليم العالي في المنطقة من أجل مستقبل مستدام.



تُستهلّ القمة بافتتاحية رسمية، كما تتضمن خطابات لمتحدثين رئيسيين Keynote speeches، وجلسات حوار، وجلسات تبادل الخبرات بين القادة Leadership reflections، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالتصنيفات Masterclasses ونشاطات اجتماعية للمشاركين.



أبرز العناوين التي سيتم طرحها ومناقشتها في هذه القمّة:



التحديات والفرص المحورية للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



سبل التعاون بين الجامعات والهيئات المعنية لبناء المهارات من أجل التقدم والتنمية في المنطقة ولتأمين الموارد البشرية لتلبية احتياجات أسواق العمل المستقبلية.



تحقيق التوازن في أولويات الجامعات بدءا من السعي للتميز في البحث العلمي، ووصولا إلى هدف تخريج أجيال مبدعة ومؤهلة للتوظيف.



نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة lifelong learning واكتساب المعرفة بهدف التماشي مع التطوّرات العلمية وغيرها.



كما سيتخلّل القمّة الإطلاق الحصري لإصدار تصنيف تايمز السنوي الخاص بجامعات العالم العربي THE Arab University Rankings 2022.



مركز AUM للمؤتمرات في الكويتوِجهة مشاركي القمة نهاية الجاري



تستعد AUM للترحيب بجميع المشاركين في قمة «التايمز للتعليم العالي» في الكويت، واستضافتهم على مدار ثلاثة أيام من 28 - 30 نوفمبر 2022 في مركز المؤتمرات في حرم AUM الجامعي الذي يعدّ من بين الأكبر والأجمل في الكويت والمنطقة، والذي يوفّر مرافق تعليمية حيوية بمعايير ومواصفات عالمية وتقنيات عالية.





حدث إقليمي بارز في قطاع التعليم العالي، وللمرة الأولى في الكويت



تعتبر قمّة جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستقام بالتعاون مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي THE حدثاً إقليمياً بارزاً في قطاع التعليم العالي، إذ ان مؤسسة THE هي أحد أهم المراجع التي تدعم تميّز قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء العالم منذ ما يقارب الخمسين عاما.



وتقام هذه القمّة للمرة الأولى في الكويت، وتأتي في نسختها الخامسة، بعد أن اسْتُضيفت من قبل جامعة قطر في 2015، وجامعة الإمارات العربية المتحدة في 2016، وجامعة الملك عبد العزيز في 2018، وجامعة نيويورك أبوظبي في 2021. وسيستقطب هذا الحدث رؤساء وقادة وأكاديميين من جامعات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.

www.aum.edu.kw