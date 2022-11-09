طالب أمين صندوق الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سيف مسعد القطينان أعضاء مجلس الأمة بتبني مطلب الاتحاد بشأن صرف مكافأة لطلبة التدريب الميداني بكلية التربية الأساسية أسوة بزملائهم طلبة التربية العملية بكلية التربية في جامعة الكويت لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.



وأشار القطينان إلى أن الاتحادات السابقة سبق أن طالبت مرارا وتكرارا بهذا المطلب المستحق لمساعدة الطلبة على اجتياز هذه الفترة التي تزيد فيها الأعباء المالية على الطالب مما يجعله بأمس الحاجة لهذه المكافأة نظرا لزيادة مصروفاته وتنقلاته خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه المكافأة قد أقرت لطلبة التربية العملية بجميع تخصصات كلية التربية في جامعة الكويت منذ العام 2008 ولايزال معمولا بها حتى الآن ولابد من إقرارها لطلبة «التربية الأساسية» لتحقيق العدل والمساواة.