تحت رعاية القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد دهيم الظفيري ومدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة خليل بهمن وقيادات من الحرس الوطني، افتتح مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر متمثلا في قسم البرامج التدريبية الدورات التعاقدية الخاصة بالرئاسة العامة للحرس الوطني، والتي ستستمر خلال الفصل الدراسي الأول بدءا من دورة «التخطيط والرقابة الإدارية» للمحاضر د.جاسم الحمدان، ودورة «الإدارة والأرشفة الإلكترونية» للمحاضر د.عبدالواحد الخلفان، ودورة «الأمن السيبراني» للمحاضرة د.إيمان الشمري، وذلك في كلية التربية بالحرم الجامعي - الشدادية.