خديجة حمودة



أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة «المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر» بالمشاركة مع بلجيكا - خلال الأشهر الماضية وبالتنسيق مع عدد من الشركاء، بهدف إنشاء منصة دائمة، للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات، ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال بغرض تنسيق السياسات والإجراءات، وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يسهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل، الذي نصبو إليه جميعا.



وقال الرئيس السيسي - في كلمة خلال مشاركته في المائدة المستديرة «الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر» التي تعقد في إطار فعاليات «قمة المناخ 27»، أعلن من هنا، عن مبادرة جديدة، عملت عليها مصر وبلجيكا، خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء حيث يسعدني اليوم، وبالشراكة مع ألكسندر دى كروو، رئيس وزراء بلجيكا.



وعبر الرئيس السيسي شكره للمشاركين في هذا الاجتماع المهم وخص بالشكر، المستشار أولاف شولتز، المستشار الاتحادي لألمانيا، على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة، والتي تتناول إحدى أهم القضايا، في إطار مواجهة تغير المناخ، بل ربما أهمها على الإطلاق وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر.



وأكد الرئيس السيسي أن مصطلح «الهيدروجين الأخضر»، بات الأكثر شيوعا واستخداما، خلال السنوات القليلة الماضية في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لاسيما أن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن، قد فرضت علينا جميعا تحديا حقيقيا، في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نسهم من خلالها في هذا الجهد.