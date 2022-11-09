القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إن قمة المناخ التي تستضيفها مصر على أرض السلام بشرم الشيخ، تبرز دورها المحوري وإيمانها بأهمية مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية التي تهدد حياة الشعوب وتودي بسلامة مقوماتهم المعيشية، وتحمي الكوكب من الدمار والتخريب.



وأوضحت نورا علي في تصريح امس أن مصر كعادتها تقود العالم وتدير حوارا هو الأهم والأعظم في تاريخ البشرية في العصر الحديث، وتضع أمام قادة العالم خريطة عمل دقيقة وواضحة للتغلب على هذه الظاهرة الصعبة وخلق مجتمعات آمنة تنعم شعوبها بحياة كريمة.



وأشارت رئيس لجنة السياحة إلى أن المناخ يمثل محركا رئيسيا لعوامل جذب السياحة الوافدة، والمتحكم في طول ونوعية المواسم السياحية، ما يعني أنه يشكل أحد الدوافع المهمة التي ستؤثر تغيرها بالطبع على مستقبل السياحة في العالم أجمع.



وأضافت أنه مع تغير المناخ ستندثر الكثير من أنواع السياحة الحالية، فستفقد منتجعات التزحلق على الجليد جاذبيتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتتعرض الشواطئ والمدن الساحلية للغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه بالبحار، وستختفي الشعب المرجانية لحساسيتها، ما يلزم التفكير في أنماط جديدة.



وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لسرعة المواجهة الحازمة للتغيرات المناخية، ووضع حلول ملزمة لضمان استمرار حركة السياحة بالعالم لأن فاتورة تعطل حركة السياحة ستكون ثمينة للغاية، ولن تستطيع دول العالم الوفاء بها.