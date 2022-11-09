أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امس، استعداد بلاده للمشاركة في أي حلول توضع من خلال خطة العمل الإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة حدوث نقلة نوعية في سلوك الأشخاص والمجتمعات والجهات الصناعية لوقف الأعمال التي تضر البيئة.



وأعرب اشتية في كلمته خلال قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط عن تقديره العميق للجهد الرائع الذي بذلته مصر لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم، مضيفا أن فلسطين ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بالتغيرات المناخية.



وأضاف «أننا في فلسطين لا نتسبب في التغير المناخي، ولكننا نتأثر به لأننا جزء من المنطقة، مشددا على ضرورة تركيز كافة الجهود التعاونية بين دول شرق المتوسط لمواجهة التغير المناخي».



وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني قائلا: «إنه من المهم لكافة الأطراف أن نطمح في الحصول على بحر متوسط نظيف، لذا يجب وضع خطة كاملة للشرق المتوسط، مشددا على ضرورة بحث المشاكل المتعلقة بالحقوق المائية».