وافق مجلس الوزراء السوري على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن القانون يهدف الى «إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب، وذلك بعد استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملا ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه».



من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على الإسراع بإنشاء المزيد من السدات المائية وخزانات التجميع في مناطق الغزارات المطرية، بهدف الاستفادة منها في الري الزراعي، وجدد التأكيد على المتابعة المستمرة لواقع المصارف المطرية في جميع المحافظات وصيانتها.



إلى ذلك، اطلع المجلس من وزير الصحة د.حسن الغباش على واقع الإصابات بالكوليرا، موضحا أن جميع مناطق الإصابات تحت المراقبة اللحظية من الفرق الصحية، مؤكدا أن المرض تحت السيطرة والإصابات بدأت بالانحسار.



وكانت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة السورية السبت الماضي تشير الى رصد 1249 حالة إصابة مؤكدة الى جانب 49 وفاة ناجمة عن الكوليرا، لكن منظمات صحية وإغاثية تشير الى أعداد اكبر من ذلك بكثير خصوصا في المنطقة الشمالية الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد، ومناطق شمال غرب سورية التي تسيطر عليها المعارضة.