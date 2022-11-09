قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة ستقيم رفع مستوى اتصالاتها مع حكومة دمشق إلى المستوى الديبلوماسي، في حال توافرت الأرضية المناسبة لذلك.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن تشاووش اوغلو، قوله أمام لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية التركية الثلاثاء، أنه «إذا كانت هناك بيئة مناسبة لنقل التواصل بين أجهزة مخابرات النظام السوري ومخابراتنا، إلى المستوى الديبلوماسي، سنقوم بتقييم ذلك».



وتحدث الوزير التركي عن أربعة أهداف استراتيجية تتمسك بها أنقرة في سورية، وهي: الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيها، استقرارها الدائم على أساس الحل السياسي، إزالة الإرهاب من حدودنا، والعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم.



من جهة أخرى، أشار إلى أن «530 ألف سوري عادوا إلى بلدهم نتيجة الجهود التركية لضمان الاستقرار في المنطقة».



في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، شدد وزير الخارجية التركي، على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية عبر التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة، استنادا إلى القرار الدولي رقم 2254، مضيفا أن «بلاده تدعم وحدة تراب سورية، ويجب عدم السماح بتقسيمها».