وجه القائمون على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 29، التي تقام في العاصمة السعودية الرياض للمرة الاولى، الدعوة لـ «الأنباء» لتكون في قلب الحدث كي ترصد أعمال المهرجان الذي ينطلق الليلة، ويستمر حتى 12 الجاري، حيث يتواجد الزميل مفرح الشمري رئيس قسم الفنون بالمهرجان لتسليط الضوء على أبرز فعاليات هذه الدورة الاستثنائية التي يشارك فيها 1000 إعلامي و200 شركة إعلانية وإعلامية بالإضافة الى بعض المنظمات والهيئات الدولية.



وتشارك وزارة الإعلام ممثلة بقطاعي الإذاعة والتلفزيون في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال عدد من البرامج المنوعة والثقافية والأعمال الدرامية وغيرها من الأعمال التي تتماشى مع شروط المسابقة الرسمية التي يشارك فيها العديد من المحطات الحكومية والخاصة.