عبدالحميد الخطيب



أكدت النجمة هيا عبدالسلام أن الفنان يستطيع أن «يشتغل» في كل مجالات الفن طالما يستطيع أن يبدع فيها، وقالت: من الممكن أن يكون الفنان ممثلا أو مخرجا أو منتجا وغيرها، فالفنان الحقيقي لا يوجد عنده سقف للطموح، لافتة الى أنها قدمت شخصيات متنوعة في مشوارها المهني، وأردفت: أنا في تحد مع نفسي أن أقدم أدوارا أكون فيها أكبر بالعمر أو أصغر، كاشفة عن أنها تخاف من كل شيء، وتابعت: أول يوم تصوير كممثلة «اطق طق»، وكمخرجة «ما أنام بالليل»، وكمذيعة «أتلعثم» في بداية البرنامج، لأنني أريد تقديم شيء مختلف ومتقن.



وعما يقال إن التعامل معها هي وزوجها الفنان فؤاد علي كمنتجين صعب، ردت: أنا باب المجاملة «اتسكر» عندي نهائيا من بعد دخولنا مجال الإنتاج، لأننا تعبنا من الكلام اللي بدون نتيجة، وأوضحت أثناء استضافتها في برنامج «أسفرت» عبر شاشة تلفزيون الكويت: الفنان يعيش صراعا انه لابد أن يكون موجودا بالساحة حتى لا ينطفئ نجمه، وفي نفس الوقت يحاول يصنع شيئا مهما يضيف له ويصنع بصمته، وعندما كنت أنظر حولي أجد العوامل المحيطة بي تسير في هذا الاتجاه، وأقول «ما يصير اكون بروحي وأسبح عكس البحر».



واستطردت: عندما قرر فؤاد أن تكون عندنا شركة إنتاج لم يكن الهدف ماديا، بل لكي لا نقدم أعمالا عادية، فهو قلبه قوي ولا يهمه «الربح» لأنه طموح ويحب الفن، والدليل أننا خسرنا في مسلسل «كلام أصفر» وصرنا «على الحديدة»، رغم انه كان عملا ناجحا جماهيريا بشكل كبير، وكنا فرحانين بهذا النجاح لأن الهدف كما ذكرت أن نقدم عملا للعائلة يحمل قيمة فنية حقيقية، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير عمل جديد ضخم، تم تنفيذه بحرفية عالية ومستوى عالمي وسيرى النور قريبا.