عبدالكريم العبدالله



كــشـف مــديـر مـنـطـقـة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي عن زيادة نسبة مراجعي عيادة الرضاعة الطبيعية في مستشفى الفروانية بنحو 80% خلال العام الحالي. وقال الرشيدي في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية بعنوان «نحن نثقف وندعم النشاطات التي تحفظ وتزيد من نسب الرضاعة الطبيعية في الكويت»، إن عيادة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الفروانية استقبلت أكثر من 8 آلاف استشارة ومراجعة خلال الشهور العشرة الماضية، لافتا إلى استقبال أقل من 1000 استشارة في 2019.



وأضاف أن العيادة تستقبل أكثر من 30 استشارة يوميا، مشيرا إلى أنه نظرا للإقبال المتزايد يتم حاليا تدريب 4 مستوصفات لافتتاح عيادات للرضاعة الطبيعية مماثلة فيها، مؤكدا افتتاح عيادة استشارات الرضاعة الطبيعية في مركز عبدالله المبارك الصحي غدا الخميس، على أن يعقبها افتتاح عيادات مماثلة في مراكز العارضية والعصيمي والرابية الصحية خلال الأشهر القليلة المقبلة.



من جانبها، أكدت رئيسة قسم الأطفال الخدج والعناية المركزة لحديثي الولادة، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال في منطقة الفروانية الصحية د.ريما الصوان أن دعم الرضاعة الطبيعية لا يقتصر على فعاليات واحتفالات لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، لكنه عمل دوؤب ومستمر من كل العاملين في مجال رعاية ما حول الولادة.



وقالت الصوان إن احتفال منطقة الفروانية الصحية بأسبوع تشجيع الرضاعة الطبيعية، والذي جاء تحت رعاية مدير المنطقة د.محمد الرشيدي، يهدف إلى التعريف بالخدمات التي نقدمها للأمهات وحديثي الولادة لتشجيع الرضاعة الطبيعية منذ الحمل وحتى ما بعد الولادة، موضحة أن اليوم التوعوي يهدف لزيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية من اليوم الأول وحتى الشهر السادس من الولادة، مشددة على ضرورة أن تكون الرضاعة طبيعية خالصة بدون إي إضافات، واستمرارها بعد الستة أشهر إلى سنتين مع إدخال أغذية تكميلية.



وشددت على ضرورة ترسيخ الاعتقاد أن الرضاعة الطبيعية هي التغذية المثالية والأساسية لحديثي الولادة، لافتة إلى أهمية دعم الأمهات بمتابعتهن أثناء مكوثهن في المستشفى وتدريبهن على الأساليب السليمة للإرضاع.