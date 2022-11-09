حنان عبدالمعبود



أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق العريان ان معهد دسمان للسكري يستعد لعمل الحدث السنوي بمناسبة يوم السكر العالمي والذي يصادف يوم الاثنين 14 نوفمبر في مجمع الحمرا.



وقال العريان في تصريح له ان الاحتفال يتضمن يوما مفتوحا وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 14 نوفمبر من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء في قاعة المعارض في الميزانين في مجمع الحمرا التجاري. مبينا انه سيكون يوما حافلا بالأنشطة التوعوية والترفيهية والفحوصات والاستشارات الطبية والتغذوية وغير ذلك من الأنشطة، وذلك برعاية بيت التمويل الكويتي.



وأضاف: «أن الجهات الصحية المعنية بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من أخطار مرض السكري، لافتا إلى أن المعهد لا يألو جهدا في العمل على تنفيذ رسالته وهي «مكافحة وباء السكري في الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج». وناشد العريان الجمهور من كل فئات المجتمع، حضور هذا اليوم المميز للاستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية، مؤكدا على ضرورة التزود بالمعرفة الضرورية التي من شأنها مساعدة أفراد المجتمع على اتباع سبل الوقاية من النوع الثاني من مرض السكري، وهذا ما نهدف إليه من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة، وبالأخص يوم السكر العالمي، حيث سيتواجد فريق من الأطباء والمختصين للرد على أية أسئلة طبية يطرحها الحضور.