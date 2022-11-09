عبدالكريم العبدالله



أعلنت د.دينا الضبيب مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية عن ضم تخصصات طبية جديدة لخدمة تقديم الرعاية الصحية في المنازل لفئة طريحي الفراش (كبار السن ـ ذوي الإعاقة)، ومن بين أبرزها تخصصات النطق والبلع والعيون والرعاية التلطيفية والعلاج بالعمل.



وأوضحت د.الضبيب قيام الفرق الطبية التابعة للخدمة بعمل 977 زيارة طبية منزلية خلال الفترة من 12 مايو حتى 3 الجاري وفق تقرير الإحصائيات الدورية للخدمة.



وأشارت الى أن الزيارات شملت تنفيذ 437 زيارة في محافظة العاصمة، و69 في محافظة حولي، و140 في محافظة الفروانية، و77 في محافظة مبارك الكبير، و153 في محافظة الأحمدي، و101 حالة في محافظة الجهراء.



وتضمنت الزيارات المنزلية متابعة كبار السن وذوي الإعاقة من أصحاب الحالات المزمنة عبر فرق طبية متعددة التخصصات، لافتة إلى أن من بين أبرز الخدمات الصحية المقدمة خلال الزيارات هي خدمة الاستشارات الطبية، والخدمات التمريضية، والـــعــلاج طــبـــيــعــي، والاستشارات الدوائية، وإجراءات الفحوصات المخبرية، وخدمات صحة الفم والأسنان، والتغذية العلاجية، فضلا عن التخصصات الجديدة التي شملتها الخدمة، حيث يتولى أعضاء الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمة تكاملية.