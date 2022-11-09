وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر جراء الحرب الروسية- الأوكرانية.



وقال المضف في سؤاله: طالعتنا الأخبار عن خسائر طالت الصندوق السيادي النرويجي، ولما كان الصندوق السيادي واحدا من أقدم وأكبر الصناديق السيادية في العالم وفي ظل تأثر الاقتصاد العالمي بارتدادات الحرب الروسية- الأوكرانية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل تعرض الصندوق السيادي الكويتي لخسائر جراء تلك الحرب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم بلغت تلك الخسائر؟



2- هل وضعت خطة استثمارية لمواجهة المخاطر التي قد تلحق بالفرص الاستثمارية للصندوق؟



3- هل أعدت خطة إعلامية للمحافظة على الصورة الذهنية الإيجابية للصندوق لدى العالم؟