أعلن فريق عدسة البيئة الكويتية عن رصد النسر الأسمر في منطقة السالمي الواقعة في أقصى نقطة عند الحدود الغربية للكويت مع العراق والسعودية.



وقال عضو الفريق د.مهدي غلوم لـ «كونا» أمس إن النسر وصل إلى الكويت ضمن موسم هجرته الخريفية قادما من أوروبا متجها إلى أفريقيا وتم رصده في منطقة السالمي الأسبوع الماضي. وأضاف غلوم أن النسر الأسمر أحد أشهر النسور تكاثرا وأوسعها انتشارا عالميا، موضحا أن النسر الذي تم رصده في البلاد غير بالغ بسبب لون منقاره الأسود ولون ريش رقبته البني، إذ إن البالغ منها يكون لون المنقار فاتحا ولون ريش الرقبة أبيض.



وأشار إلى أن النسر الأسمر رأسه أصلع وأبيض اللون ولون ريش جسمه بني أسمر بعدة درجات وريش الطيران في جناحيه أسود وذيله قصير وأسود ومنقاره أسود وعيناه بنيتان داكنتان وعادة ما تكون ذكور وإناث النسر الأسمر متشابهة مع وجود بعض الاختلافات البسيطة باللون.