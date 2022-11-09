ألقت الشرطة الإيطالية امس القبض على إحدى عصابات المافيا، في مدينة كاتانيا، والتي فرضت «إتاوات» على الشركات المحلية على مدار سنوات، لعدم المساس بها.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن المئات من أفراد الشرطة، تدعمهم فرق متخصصة، قاموا بتنفيذ 21 مذكرة توقيف بحق أعضاء في عصابة «لينيري» التي تتبع منظمة «سانتاباولا إركولانا»، بقيادة رئيسها المسجون حاليا بنيديتو سانتاباولا الذي يطلق عليه «نيتو».



وقالت الشرطة إن المافيا كانت تفرض «إتاوة» على رجال الأعمال والتجار المحليين على مدار سنوات. وأشارت إلى تحرير نحو 20 شركة من قبضة العصابة.



وتم توجيه اتهامات للمقبوض عليهم، بالابتزاز ومحاولة السرقة والحصول على بضائع مسروقة والاستيلاء على أصول عن طريق الاحتيال وتكوين عصابات مافيا.