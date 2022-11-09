فيما شهدت بعض مناطق العالم خسوفا كليا للقمر أمس، وهو الثاني والأخير لهذا العام، تلألأ بدر شهر ربيع الثاني في سماء الكويت ليرسم صورة بالغة الجمال، التقطتها عدسة الزميل هاني الشمري.



وقد أطلق البعض على خسوف القمر الكلي «القمر الدموي» أو «قمر الدم» وانتشرت التسمية على نطاق واسع بيد أنها ليست تسمية علمية.



وظهر هذا الوصف للمرة الأولى في العام 2013، حيث يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي.



والمناطق التي شهدت الخسوف الكلي للقمر أمس هي شمال وشرق أوروبا، أستراليا، آسيا، أميركا الشمالية، معظم أميركا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، القارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية.