أكد مسؤول بيئي كويتي أمس الثلاثاء أهمية التعريف بجهود الكويت إزاء خفض الانبعاثات والتكيف مع أثار تغير المناخ من جميع قطاعات الدولة.



جاء ذلك في تصريح لمدير ادارة جودة القوى بالهيئة العامة للبيئة ونائب رئيس الوفد التفاوضي الكويتي المشارك في مؤتمر الأطراف الـ 27 المقام بمدينة شرم الشيخ م.شريف الخياط لـ (كونا) على هامش افتتاح جناح الكويت في المؤتمر.



وقال الخياط ان الهدف من اقامة الجناح هو التعريف بالانشطة التي تقوم بها الكويت في مجال تغير المناخ والموضوعات التي يتابعها اعضاء الوفد التفاوضي الكويتي في مفاوضات تغير المناخ.



ولفت الى انه سيكون للجناح الكويتي مشاركتان على هامش (COP27) أولاهما يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم القاء محاضرات توعوية وتعريفية بشأن الجهود الكويتية المبذولة لخفض الانبعاثات.



وأشار الى المحاضرات التي ستتناول الجهود الكويتية في معالجة الأمراض الناشئة عن تغير المناخ من خلال وزارة الصحة، فضلا عن بعض المحاضرات من الهيئة العامة للبيئة، لافتا الى دعوات تم ارسالها بالفعل لجميع المشاركين لحضور هذه الفعالية.



وذكر ان الجناح الكويتي سيستعرض كذلك جهود الصندوق الكويتي للتنمية في اقامة بعض المشاريع الخاصة بتغير المناخ خارج حدود البلاد في بعض الدول النامية.



وعن امكانية تحقيق المؤتمر المعادلة الصعبة في قضية تغير المناخ، افاد الخياط بأن ابرز الموضوعات المطروحة حتى اليوم ما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات بكل جزئياتها وقطاعاتها، بالاضافة الى موضوع التكيف مع اثار تغير المناخ من جميع قطاعات الدولة.



كما اشار الى «الموضوع الشائك» المتعلق بالتمويل المناخي، حيث يفترض أن تقوم الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي الى الدول النامية وكذلك موضوع بناء القدرات الوطنية ازاء تغير المناخ ونقل التكنولوجيا النظيفة من الدول المتقدمة الى الدول النامية.