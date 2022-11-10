عبدالحميد الخطيب



دارت كاميرا المخرج حسين أبل لتصوير المسلسل التراثي الجديد «البوشية»، تأليف الكاتب القدير فايز العامر، إنتاج عبدالرحمن العقل ومحمد راشد الحملي، ويشارك في البطولة نخبة كبيرة من النجوم، منهم: جاسم النبهان، محمد جابر، عبدالرحمن العقل، محمد الصيرفي، شهاب حاجية، محمد الحملي، عبدالله الخضر، مشاري المجيبل، سلمى سالم وغيرهم.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال مؤلف العمل فايز العامر: «البوشية» عمل تراثي يعكس أيام الزمن الجميل بما فيه من علاقات إنسانية وعادات وتقاليد أصيلة، مشيرا الى أن القصة تستعرض بساطة المعيشة في الماضي، وبعض المشكلات التي تحدث بسبب هيمنة احد الأشخاص على الحياة الاجتماعية في «الفريج»، وانصياع البعض لأوامره.



وتابع: العمل يتضمن خطوطا درامية عديدة تتشابك فيما بينها بخط رئيسي مليء بالمفاجآت، مع تسليط الضوء على مواضيع مثل التسلط على البشر، الحسد، الحب العفيف، وغيرها، مستدركا: سنشاهد كيف يجتهد البطل لتحقيق حلمه بالزواج من فتاة مستواها الاجتماعي أعلى منه، ورحلة صعوده من الفقر الى الثراء.



وأردف العامر: لا نتناول في المسلسل حقبة زمنية محددة، ولا نوثق من خلاله لشخوص معينة، كاشفا أن نهاية الحلقات رسمت بطريقة غير متوقعة، مشددا على أن الأعمال التراثية لها جمهور واسع من كبار السن وأيضا الشباب، وقال: نحاول من خلال المسلسلات التراثية أن نحيي الكلمات والمفاهيم التي بدأت تندثر حتى تعرفها الأجيال الجديدة، ونعرفهم على قيم «أهل أول» الأصيلة.



واستطرد: أتواجد يوميا في لوكيشن التصوير لمتابعة الحوار، وأيضا لتدقيق اللهجة للزملاء الممثلين، خصوصا الشباب لأنهم يحتاجون الى تعديل بعض الكلمات لكي ينطقوها بشكل صحيح، مثنيا على الأجواء الجميلة في لوكيشن التصوير، وروح التعاون بين فريق العمل، وأردف: الكل على قلب واحد ليخرج «البوشية» في أفضل مستوى ممكن، فالمخرج حسين أبل رجل ديموقراطي، وما عنده ديكتاتورية في اتخاذ القرار، ويشجع الكل، كذلك إدارة الانتاج يتعاملون باحترافية «مو مقصرين، ومدلعين الكل آخر دلع»، ويوفرون كل ما يطلب منهم، ومتعاونون لأقصى درجة، والفنانون يبدعون في تأدية أدوارهم بحرفية واقتدار، ونتمنى أن ينال العمل رضا الجمهور.