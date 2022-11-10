

ياسر العيلة



أكدت الفنانة السورية الشابة سارة صدقي أن مشاركتها في مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» مع المخرج فادي سليم، ساهمت في معرفة الجمهور بها بشكل أكبر، مشيرة إلى أهمية العمل من جميع النواحي، معتبرة أن التواجد إلى جانب كوكبة مهمة من النجوم السوريين، أضاف لها الكثير.



وقالت صدقي: شاركت في أعمال مهمة خلال الفترة الماضية، كفيلم «نجمة الصبح» ومسلسل «خريف العشاق» مع المخرج جود سعيد، إضافة إلى جزأي مسلسل «مقابلة مع السيد آدم»، لافتة إلى أنها ستشارك في عمل عربي مشترك، ستجري عمليات تصويره في الأشهر الأولى من العام المقبل، دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق به.



وحول بداياتها مع الفن، قالت: أنا خريجة فنون جميلة من جامعة دمشق، تخصصي تصوير زيتي، درست في معهد خاص اسمه «ستيج آرت» للتمثيل والفنون المسرحية، كما درست تحت إشراف وسيم قزق ونغم ناعسة، أيضا درست بأكاديمية «دراما رود» تحت إشراف الأستاذين كفاح ووئام الخوص.



وعن أول تجربة بطولة سينمائية لها، ردت: كانت مع جود سعيد في فيلم «نجمة الصبح»، وأديت فيه شخصية «نسمة»، وكنت سعيدة جدا لأنني أعشق السينما كثيرا، وهي الرقم واحد بالنسبة لي، وبعد الفيلم شاركت بشخصية «راما» في «مقابلة مع السيد آدم»، ثم تواجدت في «خريف العشاق» بدور «ميريام».



واختتمت صدقي بالحديث عن معاييرها في اختيار الأدوار، مؤكدة أن الدور يجب أن يكون مركبا وقريبا من الواقع، وأن يجعلها تعيش حالة من التحدي مع نفسها وأدواتها كممثلة.