منى مصطفى



كشفت النجمة لولوة الملا في تصريح لـ «الأنباء» عن تفاصيل دورها في مسلسل «دفعة لندن»، مشيرة إلى أنها ستقدم دور «لايت كوميدي» لفتاة تدعى «غنيمة»، وهي خفيفة الظل، تتمتع بروح الدعابة، وستقضي أوقاتا جيدة مع صديقاتها.



وتابعت لولوة: ستغلب على «غنيمة» مشاعر الغيرة من صديقتها لأنها جميلة ومرغوبة اكثر من قبل الجنس الآخر، فتبدأ في تقليدها واتباع حركاتها، وبمعنى انها ستكون شخصية مختلفة عن نفسها.



وأضافت: ينتهي المطاف بـ «غنيمة» بأن تقع في فخ شخص يقوم باستغلالها، مؤثرا عليها بكلامه المعسول، ويشعرها بالأمان مقابل محاولاته تجنيدها ليحقق مطالبه الإرهابية دون علمها مستخدما سذاجتها ضدها.



يذكر أن مسلسل «دفعة لندن» من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، إخراج محمد بكير. وكشف عدد من الممثلين عن مشاركتهم في النسخة الجديدة من العمل، منهم بجانب النجمة لولوة الملا، كل من: وسام حنا، رولا عادل، وانضمت إليهما: ليلى عبدالله وميلا الزهراني وليالي دهراب وصمود المؤمن، وروان مهدي، ونخبة أخرى من النجوم.