وجه النائب حمد العبيد 3 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، نصت على ما يلي:



سؤالان إلى وزير التربية والتعليم العالي



السؤال الأول: على الرغم مما يشهده مجال تكنولوجيا المعلومات من تطور سريع ومتلاحق ملحوظ في التطبيقات المختلفة، إلا أنه قد وصل لعلمي من العديد من معلمي مادة الحاسوب لمرحلة الثانوية العامة أن الوزارات مازالت تدرس ذات الأنظمة القديمة رغم ما طرأ عليها من تعديلات قد تكون جذرية أو إلغاء لذات الأنظمة من الشركة المنتجة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- تاريخ اعتماد منهج مادة الحاسوب الذي يدرس حاليا بالمرحلة الثانوية.



2- هل أدخلت الوزارة أي تعديلات على المنهج بما يتماشى مع ما طرأ من تطور لأنظمة وبرامج الحاسوب الآلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، متى كان هذا التعديل؟



3- هل المنهج الحالي لمادة الحاسوب يتوافق مع أحدث مناهج الحاسوب الآلي في الأنظمة التعليمية المقارنة.



السؤال الثاني: في شأن الأنشطة والمحاضرات والبرامج التي تنظمها اللجان الثقافية في كلية الآداب في جامعة الكويت.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- جميع الأنشطة والفعاليات والمحاضرات للعام الدراسي الحالي 2023/2022 (خارج نطاق المقررات الدراسية في كلية الآداب بجامعة الكويت)، مع تزويدي بكشف بأسماء المحاضرين، ومحاور محاضراتهم، وسيرهم الذاتية، والفيديوهات المصورة لكل الأنشطة التي عقدت حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



2- كشف بأسماء مقرري وأعضاء اللجان الثقافية في أقسام كلية الآداب جامعة الكويت.



3- اللوائح والقرارات الجامعية التي تنظم عمل اللجان الثقافية.



4- قائمة الكتب المقررة من الأساتذة في كلية الآداب بجميع أقسامها والمنشورة من المكتبات التجارية خارج إطار مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت بالتعاون معها.



5- ما خطة جامعة الكويت في مواجهة التيارات الفكرية المتطرفة وحماية الطلبة ومنها، الإلحاد والنسوية والمثلية وغيرها؟



6- اللوائح والقوانين المنظمة للمحافظة على الآداب العامة للحرم الجامعي.



سؤال إلى وزير (شؤون البلدية)



يتداول في بعض الأحيان على وسائل التواصل الاجتمــاعي المختلفة إعلانات عن نواد ومعاهد صحية مختلطة أو نشر بعض الأخبار عن ضبط بعض المعاهد التي لم تلتزم باللوائح المنظمة لترخيص وإدارة المحلات العامة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل يوجد في اللوائح أو القرارات المنظمة لإدارة وترخيص المحلات العامة ما يسمح بإنشاء معاهد صحية مختلطة بين الجنسين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بها.



2- في حال وجود تراخيص صادرة بهذا الشأن، ما السند القانوني لذلك، وهل هناك من الضوابط والإجراءات ما يضمن الخصوصية بين الجنسين ويحول دون ما هو منهي عنه شرعا وعرفا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بها.



3- ما دور الإدارات الرقابية بالبلدية لمراقبة الالتزام بتلك الضوابط والأحكام؟ وما الإجراءات التي تتخذ حيال المعاهد المخالفة؟