وجه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قال فيه: إنه بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/11/2022 بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن الإعلان عن ترشيح مجموعة من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.



1- يرجى تزويدنا بكشف بأسماء درجات ومؤهلات جميع المرشحين لشغل هذه الوظائف القيادية؟



2- ما طبيعة الاختبارات التي أجريت مع المذكورين طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية مع بيان تاريخها والمحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات؟



3- يرجى تزويدنا بنتائج الاختبارات الخاصة بالقياديين المرشحين لشغل هذه المراكز؟



4- يرجى تزويدنا بالتدرج الوظيفي/ الخبرات الوظيفية/ التخصص لجميع المرشحين المذكورين في البند 1 أعلاه؟



5- هل تتفق معايير تتعيين المذكورين مع الجزء المقابل له في برنامج عمل الحكومة بشأن شغل الوظائف القيادية (ان وجدت)؟



6- يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماعات المقابلات التي أجريت مع كل منهم؟