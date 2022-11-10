سامح عبدالحفيظ



قدم النائب د.عبيد الوسمي اقتراحا لإعفاء أهالي مدينة المطلاع السكنية من القيمة الرمزية للأرض والمقدرة بـ 3 آلاف دينار.

وقال الوسمي انه ارتأى تقديم هذا الاقتراح نظرا للعديد من المشاكل التي واجهت أهالي مدينة المطلاع بعد بدء أعمال الحفر في قسائمهم التي أصدروا لها تراخيص البناء، حيث وجدوا طبقة صخور قاسية في الحفر العميق الذي يسبق وضع الأساسات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحفر والبناء، ما يجعل عملية الحفر في هذه المنطقة أعلى قيمة من المشاريع الأخرى.

من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب مهند الساير إن اللجنة خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة.

وأضاف أنه ضمن الحزم التشريعية المتواجدة لدى اللجنة اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح واقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية والاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم العمل أمام القضاء، مشيرا الى ان اللجنة ستعد التقارير عن هذه الحزمة الأولى في بداية الـ 100 يوم وفي الجلسات القادمة خاصة الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

ولفت إلى أن اللجنة سلمت الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية مجموعة التشريعات ذات الأهمية، وتم تسليم الحكومة النسخة التي تسلمها النواب بشأن تلك التشريعات.

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