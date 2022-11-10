عبدالكريم العبدالله



بمناسبة مرور عام على إنشاء الإدارة، أقامت إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة ورشة عمل لشرح الخطة التنفيذية لعام 2023، في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، شاركت فيها جميع الإدارات المعنية في وزارة الصحة بالإضافة لبعض منظمات المجتمع المدني.



وتم خلال الورشة مناقشة تفاصيل الخطة التنفيذية والأدوار المطلوبة في الخطة خلال العام المقبل، وآلية المتابعة وتقييم الأداء.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي أن الورشة ناقشت الركائز الأساسية في الخطة وشرح العبء الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأمراض المزمنة وجدوى الاستثمار في مكافحتها. وكشف في تصريح لـ «الأنباء» أن الأمراض المزمنة غير المعدية تحتل الصدارة في أسباب الوفاة بالكويت بنسبة 65%، وخاصة الوفيات المبكرة أي الوفيات بعمر أصغر من 70 عاما، مبينا في الوقت ذاته أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتصدر هذه الأسباب بنسبة أكثر من 43%. بدورها، أكدت رئيسة قسم صحة المجتمع إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة د.ياسمين القريني في تصريح لـ «الأنباء» على أهمية الشراكات المجتمعية ودعم المبادرات التي تساعد على محو الأمية الصحية وزيادة الوعي بمخاطر الأمراض المزمنة وطرق مكافحتها خاصة لدى الشباب وطلبة المدارس، لافتة إلى وجود تعاون مع وزارة التربية واتحاد الرياضة للجميع في هذا الإطار.



من جانبها، أفادت رئيس وحدة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في الإدارة د.عذاري الهاشمي في تصريح لـ «الأنباء» بأن الخطة هذا العام تضمنت إضافة جديدة وهي «الصحة النفسية»، حيث تهدف الخطة إلى التوسع في عيادات الصحة النفسية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن تطوير قدرات العاملين في مجال خدمات الصحة النفسية، وتقديم خدمات مجتمعية للصحة النفسية. من ناحيتها، أوضحت رئيسة برنامج مكافحة عوامل الاختطار في الإدارة د.لولوة الشرف في تصريح لـ «الأنباء» أن نمط الحياة غير الصحي في المجتمع كالخمول البدني والتغذية غير الصحية والتدخين والسمنة أهم الأسباب المؤدية للأمراض المزمنة غير المعدية، لذا تمثل جزءا كبيرا من الخطة القادمة.