قال رئيس لجنة الفحص الطبي العميد د.سعود الصايغ: في البداية أود ان ارحب بكم جميعا خلال هذا المؤتمر الذي يسمح لنا بأن نوضح لكم إجراءات الفحص الطبي لطلبة الضباط الثانوية وحملة الدبلوم دفعة 49 لسنة 2022.



وأضاف: نؤكد قبل شرحنا لإجراءات الفحص الطبي أن صحة البشر وحالتهم الصحية والحفاظ على أرواحهم هي ما ننشده دائما من خلال عملنا في هذا المجال، وأن الفحص الطبي للمتقدمين للكلية العسكرية وضع للتأكد من لياقتهم الصحية وقدرتهم على القيام بأعمالهم خلال الدورة العسكرية، وأن هذا الفحص الطبي الدقيق وضع أيضا لمنع أي حوادث مستقبلية لا سمح الله.



وتابع د.الصايغ: وبناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنة طبية بتكليف من رئيس هيئة الخدمات الطبية التي تضم أطباء أخصائيين في التخصصات التالية: طبيب باطنية وطبيب جراحة عامة وطبيب عظام وطبيب قلب وطبيب جراحة أذن وأنف وحنجرة وطبيب عيون وطبيب أسنان بالإضافة إلى الفحوصات المختبرية والأشعة والطب النفسي، ويتم فحص الطالب بفحص شامل مرورا بجميع التخصصات السابقة التي ذكرتها، ومن ثم ينتقل الملف الطبي إلى لجنة طبية أخرى يتم فيها الاعتماد الطبي للمتقدم.



وزاد: تعتبر كراسة شروط اللياقة الطبية للمتقدمين للخدمة العسكرية في الجيش الكويتي التي نعتمد عليها في فحوصاتنا الطبية هي النسخة المحدثة للكراس الموحد لدول مجلس التعاون الطبعة الثالثة (2017) التي تم اعتمادها من قبل الرئاسة العامة لأركان الجيش، ويستخدم هذا الكراس للفحص الطبي لخريجي الثانوية والدبلوم والجامعيين والدورات العسكرية كذلك للخدمة العسكرية (تجنيد) ولكن بمستويات فحص مختلفة، ويتم تقرير الحالة الطبية وقت الفحص وعند وجود أي سبب لعدم اللياقة يعتبر المتقدم غير لائق في حينه ولو كانت حالته قابلة للعلاج.



وأشار إلى أن هناك فحصا للمتقدمين للقوة الجوية فئة الطيارين، حيث إن هذا التخصص بحاجة إلى فحص يختلف تماما عن باقي الفحوصات الطبية ويصنف بفحص المستوى الأول، ويجب على المتقدم أن يكون بدرجة متميزة من اللياقة الطبية super hero، خاليا من الأمراض ومن العيوب الخلقية الداخلية والخارجية، وكثير من المتقدمين غير لائق بفحص العين (مثال على ذلك فحص النظر يختلف عن فحص ضغط العين)، وهذا الفحص شرط أساسي لقبول المتقدم كطيار في جميع الكليات الجوية العالمية.



وجدد الصايغ التأكيد على أن الهدف من هذا الفحص الطبي هو سلامة أبنائنا المتقدمين والتأكد من اللياقة الطبية التي تتطلب كشرط للانتساب للقوات المسلحة بالجيش الكويتي.