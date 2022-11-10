أعلنت مصادر فلسطينية مقتل شاب فلسطيني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، ليكون الثاني في الضفة الغربية.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بمقتل شاب يبلغ (29 عاما) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، استهدفت قوات من الجيش الإسرائيلي الشاب قرب جدار الفصل بعدة رصاصات ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة توفي على أثرها.



وفي وقت سابق أمس قتل فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في اشتباكات اندلعت خلال زيارة قام بها سياسيون إسرائيليون يمينيون إلى موقع «قبر يوسف» بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر متعددة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «مهدي محمد حشاش (15 عاما) استشهد متأثرا بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس فجر امس».



وفي سياق متصل، أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



كما اختطفت قوة خاصة إسرائيلية امس أسيرا فلسطينيا محررا من مخيم «قلنديا» الواقع خارج الجدار العازل شمال القدس المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية «إن قوة من المستعربين تسللت بسيارة إلى داخل المخيم، واختطفت المواطن زهران زهران».