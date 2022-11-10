بيروت - يوسف دياب



تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وكيله القانوني المحامي علي رحال، بدعوى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على خلفية نشرها تغريدة تضمنت لائحة بأسماء سياسيين لديهم ودائع بعشرات المليارات من الدولارات في المصارف السويسرية، وقالت إن بين هؤلاء «بري الذي يملك 6.3 مليارات دولار وزوجته رندا 5.7 مليارات دولار ونجله عبدالله 2 مليار دولار».

وطلب رئيس مجلس النواب في دعواه استدعاء القاضية عون واستجوابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، على خلفية نشرها معلومات «كاذبة وملفقة»، وإحالتها الى المحاكمة أمام المرجع المختص.

وتضمنت اللائحة التي نشرتها عون أسماء كل من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي وشقيقه طه، ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهم من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.