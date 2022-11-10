بيروت ـ يوسف دياب



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه «نتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، التي تقوم بها القطاعات المختصة بشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة نشاطات الخلايا الأمنية، خاصة تلك المرتبطة بتنظيم «داعش»، تمكنت الشعبة من تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة خلال صيف عام 2022، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف 8 خلايا في مختلف المناطق اللبنانية (البقاع ـ بيروت ـ الشمال ـ الجنوب ـ جبل لبنان) ينتمي أعضاؤها إلى التنظيم نفسه».



وأشار البيان إلى أن «التحقيق مع هؤلاء توصل إلى معلومات حول تخطيطهم للقيام بعمليات تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمعات دينية ومدنية مختلفة».



وأكد أن «عدد موقوفي هذه الشبكات بلغ 30 شخصا من عدة جنسيات، أحيلوا جميعا إلى القضاء المختص».



وأوضحت قوى الأمن في بيانها، أن «عناصر هذه الشبكات تواصلوا مع قيادات التنظيم في الخارج، وكانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سورية أو العراق، لكنهم (القيادات) كانوا يشددون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال مخلة بالأمن والاستقرار، كون الظروف في هذا البلد أصبحت مؤاتية لذلك».



وشددت قوى الأمن على أن «الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتداعيات السلبية الناجمة عنها، والتي طاولت بصورة خاصة مؤسسة قوى الأمن الداخلي في مختلف المجالات، إلا أن ذلك لم يؤثر مطلقا على جهود المؤسسة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه».