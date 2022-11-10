وصلت إلى بيروت أمس شحنة مساعدات مصرية ضمت 27 طنا من أدوية ولقاحات الكوليرا، على متن طائرة عسكرية مصرية، حيث كان في استقبالها د.فراس الأبيض وزير الصحة ود.ياسر علوي سفير مصر في لبنان، واللواء محمد خير الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة.



وأعرب الأبيض عن تقدير وشكر الحكومة اللبنانية لسرعة الاستجابة المصرية والدعم الدائم الذي تقدمه مصر للبنان في جميع المجالات، وأحدث صورها هذه الشحنة الدوائية العاجلة التي يحتاجها لبنان لمواجهة انتشار وباء الكوليرا، وذكر الأبيض بالمساعدات التي قدمتها مصر وقت انتشار فيروس كورونا وبعد انفجار مرفأ بيروت وتجاوزت الـ 500 طن، مشددا على أن الشحنة سيكون لها دور كبير في مواجهة انتشار الكوليرا، حيث سيتم توزيعها اعتبارا من الغد على المستشفيات الحكومية والميدانية المعدة لعلاج المرضى.



من جانبه، أعلن السفير المصري أن الشحنة تضم 27 طنا من أدوية ولقاحات الكوليرا، وأنها تأتي بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس ميقاتي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائهما على هامش القمة العربية في الجزائر، وأعاد علوي التأكيد على الالتزام المصري بدعم لبنان في أزمته، مؤكدا أن مصر تعرف قدر وأهمية لبنان ولن تقبل أن يترك وحيدا في مواجهة أزماته، وستبقى مصر دائما على عهدها يدا بيد وكتفا بكتف إلى أن يتجاوز لبنان محنته الحالية.