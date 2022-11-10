

أسامة أبوالسعود



أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية أنه تمت دعوته من قبل مؤسسة البترول الكويتية للتباحث حول خطة المؤسسة في هيكلة شركات القطاع النفطي ودمج بعض قطاعاتها بحضور ممثلي العمال من رؤساء النقابات النفطية.



وثمن الاتحاد والنقابات النفطية لرئيس المؤسسة هذه الخطوة وانه تم خلال الاجتماع طرح القضايا ووجهات النظر حول أي تصورات للدمج والذي عقب الاتحاد بالتضامن مع النقابات بأنه مهما كان الأمر لن يتم السماح بالمساس بحقوق ومكتسبات العاملين، وأننا نؤكد على المحافظة على حقوق العمال وعدم تأثيرها بأية قرارات بشأن الدمج وهيكلة القطاع النفطي.



وختم اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات تصريحه مؤكدا أنه لن تتم الموافقة أو إقرار أي خطط تمس العاملين بصورة مباشرة دون أخذ رأي ممثلي العمال وإبداء الملاحظات عليها وأننا سوف نتابع الموضوع بما يصب في مصلحة العمال وتوفير أكثر فائدة لهم، مؤكدين في الوقت نفسه اننا نقف جنبا إلى جنب مع المؤسسة لما يخدم القطاع النفطي ويساهم في تطويره وزيادة انتاجيته ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، وان ما تم عرضه لغاية الآن تصورات أولية وستكون هناك اجتماعات لاحقة لدراسة مزيد من التفاصيل بهذا الموضوع.