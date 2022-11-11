خديجة حمودة





تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فجر امس، الفعاليات المقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المناخ (COP27)، والمنعقد في مدينة السلام «شرم الشيخ».

وشارك الرئيس السيسي - بحسب ما نشره موقع اليوم السابع - في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، حيث يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة.

كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف علي دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والتي تتولى مسؤولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر (COP27)، واستمع الرئيس لشرح مسؤولي اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال التي تم تنفيذها في قمة المناخ، ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشباب المتطوع، علاوة على تقدير سريع للموقف التنظيمي الحالي للمؤتمر.

وحرص الرئيس على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة، وقد عبر سيادته عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصري، ووجه الشكر والتقدير للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المناخ والعديد من الفعاليات الدولية التي شاركوا في تنظيمها سابقا. كما التقى أثناء جولته التفقدية بسيدة سويدية ناشطة في مجال المناخ، والتي حضرت من السويد لتقطع مسافة 7 آلاف كم بواسطة الدراجة الهوائية في رحلة استمرت 4 شهور للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.