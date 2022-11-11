أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، على دعم المجلس لقمة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ (كوب 27) المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.



وأشارت بيلوسي، خلال مشاركتها أمس في إحدى جلسات المؤتمر، إلى أن لجان مجلس النواب الأميركي تعمل على توفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، كما أقرت بعدم توافر التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية حول العالم. هذا ويصل الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات «كوب 27»، وتعد هذه أول زيارة له إلى مصر، حيث سيدرس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقد أعلنت رئاسة قمة المناخ أن مصر وقعت اتفاقات شراكة في قطاعات الماء والغذاء والطاقة لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. وكانت مجموعة التنسيق العربية تعهدت بتقديم تمويل مشترك بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار بحلول عام 2030 للتصدي لأزمة المناخ.