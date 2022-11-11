القاهرة - خديجة حمودة



ينطلق اليوم الجمعة، اليوم المخصص لإزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ بعد تأييد الأمم المتحدة والمختصين بالاتفاقية الإطارية للمناخ.



وأوضحت وزارة البترول - في بيان - أن الجلسة الافتتاحية تلقي الضوء على ما تقوم به صناعة البترول والغاز في هذا المجال ومناقشة التحديات الخاصة بذلك والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون، ويتحدث خلالها جون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي للمناخ، وم.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وم.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وجيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.