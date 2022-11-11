قامت زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية بتوزيع 3000 مصحف على طلاب حلقات القرآن الكريم «ورتل»، وذلك ضمن مشروع توزيع المصاحف الذي تنفذه اللجنة داخل الكويت.



وقال مدير زكاة العثمان أحمد الكندري إن توزيع المصاحف على طلاب الحلقات يأتي في إطار التعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم والسُنة النبوية بجمعية النجاة، وتشجيعا للطلاب على مواصلة حفظ وتعلم كتاب الله، مبينا أن المصاحف التي تم توزيعها منها 1400 مصحف مجزأ، و1206 مصاحف جيب، و400 مصحف جوامعي.



وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع خارج الكويت، قال: نقوم بتوزيع المصحف الشريف في 6 دول هي: تشاد، وبنغلاديش، والهند، وسريلانكا، واليمن، وتركيا. وتبدأ تكلفة توزيع المصحف الواحد من 1 د.ك، داعيا من يرغب في التبرع إلى الاتصال على 99401011 - 99388878 - 22667780 أو زيارة فرع زكاة العثمان بالروضة أو حولي.