بحث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد جيمس هولتسنايدر وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د.مطر حامد النيادي كل على حدة الموضوعات المشتركة والعلاقات الثنائية بين بلديهما والكويت.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إنه تم خلال اللقاءين مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.