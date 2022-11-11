ينظم النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية اليوم الجمعة وفي الثالثة عصرا مهرجان الكويت للسيارات الكلاسيكية والمعدلة 2022، وذلك في مواقف سيارات أبراج الكويت. يقام المهرجان بحضور رئيس النادي الشيخ علي الخالد، وتشارك في رعايته وتنظيمه شركة المشروعات السياحية وعدد من الجهات الفاعلة.



ويساهم نادي السيارات الكلاسيكية في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام، من خلال تعليم الشباب الرياضة التي تتم ممارستها طبقا للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة، عن طريق رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة السيارات والدراجات النارية الكلاسيكية لرفع مستواها.





