دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بدء تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الخليجي ببدء تنفيذ البنية التحتية لمحطة الربط الجديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة وتحديدا بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ولفتت المصادر الى انه بعد ان تم تسلم الاراضي على مساحة 62 ألف متر مربع سيتم البدء بتنفيذ الاعمال الى تشمل تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت بطول 255 كيلومترا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفضلي في المملكة العربية السعودية. وقالت المصادر ان هذا المشروع يخدم ايضا التبادل الكهربائي مع العراق حيث سيتم تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في العراق بطول 295 كيلومترا. وقالت مصادر ان المشروع من شأنه ان يزيد قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية لدى الدول الأعضاء في هيئة الربط وستكون الكويت أكبر المستفيدين منه، إذ سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاواط، وقد تصل إلى ما يزيد عن الـ 3000 ميغاواط.