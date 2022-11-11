اقترحت أرمينيا إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول حدودها مع أذربيجان وحول منطقة «ناغورني قره باغ» الانفصالية المتنازع عليه بين البلدين.



وخاض البلدان حربين بسبب هذا الجيب الواقع في أذربيجان والذي تسكنه غالبية من الأرمن، في تسعينيات القرن الماضي وعام 2020، فيما اندلعت اشتباكات جديدة في سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 280 شخصا من الجانبين.

وقال رئيس الحكومة الأرمني نيكول باشينيان لمجلس الوزراء خلال اجتماع امس «لقد تقدمت بمبادرة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول ناغورني قره باغ».

وأوضح «سنقدم أيضا مبادرة لإقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد على ثلاثة كيلومترات على طول الحدود الأرمنية - الأذربيجانية». وجاء اقتراح باشينيان بعد أيام من تجديد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مطالبته للجيش الأرمني بالانسحاب من قره باغ.

وأسفرت ستة أسابيع من القتال بين البلدين في عام 2020 عن مقتل أكثر من 6500 شخص قبل أن تنهي هدنة بوساطة روسية الأعمال العدائية.