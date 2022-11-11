بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد للمنامة قام خلالها بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي تقام الدورة السادسة من فعالياته في قاعدة الصخير الجوية ويحتفي بمرور الذكرى العاشرة لإقامته، بحسب ما ذكرت وكالتا أنباء البحرين «بنا» والإمارات «وام».



وأعرب عاهل البحرين عن اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على جميع المسارات والمجالات تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.



وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية.



ومن جهته، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة بلده الثاني مملكة البحرين الشقيقة ولقائه أخاه الملك حمد بن عيسى، مؤكدا متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وخصوصيتها والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف جوانبها.



وحضر عاهل البحرين ورئيس الإمارات المرحلة الختامية لتمرين مكافحة الإرهاب البحريني - الإماراتي المشترك (جلمود 3) الذي شارك فيه الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين وعدد من أسلحة ووحدات قوة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني، مع اشقائهم من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جرى على مدى عدة أيام، في إطار التعاون الأخوي التاريخي المشترك بين البلدين.



وتم توقيع مذكرة التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين الشقيقين.



كما قام الشيخ محمد بن زايد والملك حمد بن عيسى بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران، حيث اطلع سموه على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران المدني والعسكري من أنظمة وتقنيات متقدمة وحلول متطورة.