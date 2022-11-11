أشاد رئيس بنين باتريس تالون بسياسة الكويت «الحكيمة» وإدارتها لعلاقاتها مع الدول المختلفة مثمنا الدور «المحوري» الذي تقوم به في مختلف المجالات لاسيما الإنسانية والخيرية والتنموية.



وذكرت سفارة الكويت في بنين في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال مراسم تقديم السفير الدكتور مشعل المنصور أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى بنين إلى الرئيس تالون.



ونقل رئيس بنين بحسب البيان تحياته إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بلاده مع الكويت.



وقال إن الكويت شريك مهم لبنين لدعمها ومساندتها عملية التنمية والتطوير الداخلي في بلاده خلال السنوات الماضية مثنيا على الجهود التي بذلتها الكويت في دعم بنين في مجالات التعليم والزراعة والبنى التحتية وغيرها.



من جانبه، نقل السفير المنصور إلى الرئيس تالون تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما له ولشعب بنين الصديق التقدم والازدهار والرقي.



وشدد على حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع بنين وفتح مجالات التعاون المختلفة بما يعزز التفاهمات المتبادلة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة كافة ويحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.