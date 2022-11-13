الغانم: نواصل تعزيز شراكتنا مع «بي إم دبليو» من خلال التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق رضا العملاء

حقباروار: الصالة الجديدة ستوفر التجربة المتميزة ذاتها التي نقدمها لعملاء «بي إم دبليو» في مختلف منشآتنا



طلال بارا



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات عن تدشين أجدد صالة عرض لعلامة بي إم دبليو بمحافظة الجهراء، ضمن خططها للتوسع في السوق المحلية، وإتاحة أحدث طرازات بي إم دبليو الراقية لعملائها، والتي تتميز بمرافق عالمية المستوى، تشمل صالة عرض راقية ومركز خدمة حديث ومركز لقطع الغيار.



وقد شهد حفل تدشين صالة العرض الجديدة حضور كل من المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو في الشرق الأوسط، د.حامد حقباروار، ورئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات م. فهد علي الغانم، كما شارك في الحدث كل من نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة يوسف القطامي، ومديرها العام يوسف مصطفى.



نجاح كبير



وفي تعليق له بهذه المناسبة، أوضح د.حامد حقباروار، قائلا: أود أن أهنئ م. فهد علي الغانم وفريق عمله بهذا النجاح الكبير، وأشكرهم على تفانيهم في خدمة عملاء بي إم دبليو، والتركيز على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يدعم مساعي بي إم دبليو الحثيثة لتوسيع حضورها في الكويت.



وأضاف: اليوم، نشهد تعزيز شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة علي الغانم وأولاده من خلال إطلاق صالة العرض الجديدة في الجهراء الذي يثري بلا شك مسيرتنا المشتركة، حيث ستوفر الصالة الجديدة لعملائنا ذات التجربة المتميزة التي نقدمها لعملاء بي إم دبليو في مختلف منشآتنا.



الارتقاء بالخدمات



وبهذه المناسبة، أعرب م.فهد علي الغانم عن سعادته بتدشين المعرض ومركز الخدمة الجديدين لعلامة بي إم دبليو، وصرح قائلا: اليوم، نواصل تعزيز شراكتنا مع بي إم دبليو من خلال التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق رضاء العملاء، وهذا الانجاز يشكل معلما آخر في مسيرة شراكتنا المتواصلة منذ 36 عاما، ونحن فخورون بأدائنا الآخذ في التطور، وتطلعنا باستمرار لتوسيع عملياتنا.



ويأتي تدشين أحدث صالات عرض بي إم دبليو، والذي تعد ثالث صالة عرض على مستوى الدولة، ليضيف لمنجزات شركة أولاد علي الغانم للسيارات باعتبارها الوكيل الحصري لسيارات بي إم دبليو في الكويت، وتجسيدا لمساعي الشركة للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها باستمرار، وتوسيع شبكة مكاتب مبيعات ومراكز خدمات سيارات بي إم دبليو على مستوى الدولة. وتمتد صالة العرض الجديدة التي تحتضن أيضا مركز خدمة على مساحة 2000 متر مربع، والذي تم الانتهاء من تطويره في نهاية سبتمبر الماضي.



واختتم الغانم بقوله: يأتي تدشين صالة العرض الجديدة بمحافظة الجهراء باعتبارها من المحافظات الأكثر نموا في الدولة، وانطلاقا من حرصنا المستمر على الاستجابة لتطلعات عملائنا، وتوفير سياراتهم المفضلة، ودعمها بخدماتنا عالمية المعايير. كذلك، يعد التدشين امتدادا لسلسلة مراكز الخدمة الاثني عشر المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، وتوفير أرقى الخدمات لعملائنا أينما كانوا في الدولة، ونحن مستمرون في التزامنا بمبادئنا الراسخة من حيث تمكين عملائنا من الحصول على خدماتنا بكل يسر وسهولة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم ورغباتهم على الدوام.



م.فهد علي الغانم: مستمرون في التوسع..وعمليات السوق المصري تنطلق بداية ديسمبر



صرح رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات م.فهد علي الغانم بأن افتتاح أول معرض سيارات ومركز صيانة خاص بعلامة بي ام دبليو في منطقة الجهراء، هدفه الوصول إلى العملاء بمنطقة الجهراء لتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة، مضيفا ان الشركة تتمتع اليوم بأفضل توزيع جغرافي في الكويت.



وكشف الغانم عن وضع الشركة خططا استراتيجية لمواكبة المتغيرات والتطورات مع حرص الشركة على التوسع المستمر لضمان الحفاظ على مصالحها ومصالح مساهميها وتحقيق تطلعات العملاء.



وعن دخول أولاد علي الغانم للسيارات السوق المصري، قال الغانم إن الشركة ستعلن في 29 نوفمبر الجاري عن عودة مبيعات سيارات «BMW» في مصر بعد انقطاع دام أكثر من سنتين، والتي تعتبر واحدة من الأسواق الاستراتيجية الهامة والحيوية والواعدة في الشرق الأوسط، كاشفا ان مبيعات السوق المصري ستنطلق بداية ديسمبر القادم، وستدخل النتائج المالية السنوية لـ «أولاد علي الغانم للسيارات» بداية 2023، مبينا ان هذه الخطوة من المتوقع لها ان تحقق نموا في المؤشرات المالية، وبالتالي توزيع أرباح مميزة للمساهمين الكرام.



أرباح رغم شح التصنيع



عن المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات، قال الغانم: حتى يومنا هذا لايزال قطاع السيارات يعاني شحا في التصنيع، وعلى الرغم من الشح الحاصل، إلا ان الشركة استطاعت تحقيق أرباحا جيدة وبنسبة نمو 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، ونتوقع أن يكون العام 2023 أفضل من حيث تصنيع السيارات عالميا وزيادة عدد المركبات الواردة إلينا.



البيع المباشر لا يشمل أسواق المنطقة



فيما يخص تصريح أحد مسؤولي بي ام دبليو حول بيع منتجات الشركة بشكل مباشر إلى العملاء، قال م. فهد علي الغانم ان مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات كانت قد أفصحت بشكل رسمي لدى هيئة أسواق المال، وعلى الرغم من علمنا اليقين بأن ما جاء بالتصريح لا ينطبق على منطقة الشرق الأوسط، إلا اننا طالبنا الشركة الأم بالرد رسميا على هذا ما ورد به بشكل رسمي، وبالفعل جاء الرد سريعا من شركة بي إم دبليو الشرق الأوسط، الذي أكد بأن نشاط بيع منتجاتها بشكل مباشر لن يكون له أي تأثير على الوكلاء في الشرق الأوسط والخليج.



«بي إم دبليو»: شراكتنا ثمينة مع «أولاد علي الغانم للسيارات»



بينت «بي إم دبليو» في كتابها الايضاحي الموجه لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، أن شبكة وكلائها العالميين تعتبر حليفا استراتيجيا وجزءا كبيرا من مكونات نجاح المجموعة، مشيرة إلى أنه مع انتشار وكلائها في أكثر من 140 دولة حول العالم، فإنها تعتمد المرونة في تعاملها مع كل منطقة حسب عواملها الخاصة، من خلال تطبيق سياسات عمل مختلفة.



وأضافت: إذا كانت سياسة البيع المباشر للعملاء أمرا واردا في بعض الأسواق، إلا أن سوق الشرق الأوسط والكويت سيبقى كما هو معتمدا على وكلائنا لبيع وخدمة منتجاتنا.



وتوجهت «بي إم دبليو» بالشكر لشركة أولاد علي الغانم للسيارات على شراكتهم الثمينة، مؤكدة تطلعها قدما لرحلة نجاحات جديدة في السنوات المقبلة.



إدراجنا.. ملهم!



وصف م. فهد علي الغانم إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في بورصة الكويت، بالخطوة الأهم والأقوى والأجرأ، مؤكدا ان قرار الإدراج ألهم وشجع شركات عائلية أخرى بدأت بالفعل بالتحضير والترتيب لإدراج أسهمها في البورصة خلال الفترة المقبلة.