جواد بوخمسين: سعداء بالشراكة مع «ماندارين أورينتال» لإنشاء أكثر الفنادق تطوراً في الكويت

جيمس رايلي: سعداء في مجموعة «ماندارين أورينتال» لتوسع أعمالنا بإنشاء هذا المعلم المهم



أعلنت شركة مجموعة بوخمسين القابضة أنها ستدير فندقا فخما في الكويت، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2028، حيث يقع الفندق في قلب المنطقة المالية ويتصف بمعايير عالية من الفخامة والأناقة للمدينة.



وسيكون فندق ماندارين أورينتال - الكويت - جزءا مرتكزا في برج جديد يعتبر تحفة معمارية مكونا من 80 طابقا، صممه المهندسون المعماريون الحائزون العديد من الجوائز العالمية Foster & Partners، وكذلك يضم منصة تحوي مجموعة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة والترفيه العالمية، فضلا عن مساحات مكاتب استثمارية متميزة.

بالإضافة إلى أنه سيضم المقر الرئيسي لمجموعة بوخمسين القابضة التي تعمل على تطوير المشروع بشكل عام.

وسيحتوي الفندق على 159 غرفة شاملة لـ 33 جناحا و10 شقق فندقية واسعة وعصرية، ما سيوفر إطلالات رائعة على وسط مدينة الكويت منها أبراج الكويت وبرج الحمراء.



وسيوفر الفندق مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تضم تجربة طعام مميزة ومكانا لتناول الطعام طوال اليوم ومقهى ومطعما بجانب المسبح، وبهو استقبال كبيرا يحتوي على متجر مخبوزات ماندارين أورينتال وصالة ناد وكافيه، وستكون هناك أيضا قاعات واسعة للاحتفالات والاجتماعات لاستيعاب الأحداث الاجتماعية والتجارية.



كما سيوفر المنتجع الصحي الشامل ماندارين أورينتال مجموعة واسعة من خدمات السبا والصحة والجمال، فسيضم 8 غرف علاجية خاصة ومركزا للياقة البدنية ومسبحا داخليا وخارجيا يقع بين المناظر الطبيعية.

وقال جيمس رايلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ماندارين أورينتال: «نحن سعداء بهذه الفرصة لتوسع أعمال مركز مجموعة ماندارين أورينتال في الشرق الأوسط من خلال هذا المعلم المهم في الكويت، ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركة مجموعة بوخمسين القابضة لإنشاء عقار متميز بالفخامة ونشاركهم في الحرص على أن يلبي المبنى أعلى معايير الاستدامة العالمية».



وقال جواد بوخمسين مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة: «يسعدنا أن نتشارك مع ماندارين أورينتال لإنشاء أكثر الفنادق فخامة وتطورا في الكويت، كما أننا نتطلع إلى تقديم الخدمة العريقة التي يشتهر بها ماندارين أورينتال في هذه الوجهة المهمة، حيث يقع الفندق في موقع جيد للوصول إلى المؤسسات المالية والتجارية والحكومية في المدينة وعلى بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار الكويت الدولي».



«بوخمسين القابضة».. نصف قرن من النجاح



إن مجموعة بوخمسين بشركاتها المتنوعة والمتعددة قد انطلقت منذ أكثر من نصف قرن عبر رؤية جواد بوخمسين رجل الأعمال، وذلك من خلال مؤسسة جواد بوخمسين التجارية في عام 1957، وتحت قيادته نمت هذه المؤسسة المتواضعة من مجال الأعمال العقارية والسياحية إلى مؤسسة متكاملة متقدمة في قطاع السياحة والضيافة.



دخلت مجموعة بوخمسين في مجال الضيافة في السبعينيات، حيث افتتحت أول فندق هوليداي إن في الشرق الأوسط.

واليوم تحت أسطولها، تمتلك المجموعة عقارات فندقية مثل كراون بلازا وهوليداي إن الثريا سيتي وهوليداي إن السالمية وانتركونتيننتال الفروانية، بالإضافة إلى البنوك وسلاسل المطاعم الشهيرة مثلا وليس حصرا مطعم فوشون.



«ماندارين أورينتال».. مشغل لأفخم الفنادق بالعالم



تعتبر مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي المالك والمشغل الحائز جوائز لبعض أفخم الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية حول العالم، ثم نمت من جذورها من خلال الـــدول الآسيوية لترتقي إلى عـــلامة تجارية عالمية، حيث تدير المجموعة الآن 36 فندقا و8 مراكز شقق فندقية في 24 دولة وإقليما.



ويعكس كل عقار تراث المجموعة الشرقي والثقافة المحلية والتصميم الفريد، ولدى ماندارين أورينتال مجموعة قوية من الفنادق ومراكز الشقق الفندقية قيد التطوير والإنشاء وهي عضو في مجموعة جارين ماثيسون.