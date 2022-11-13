المحلل المالي



شهدت بورصة الكويت حركة تداول متوسطة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ساهم استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد- البحرين في تنشيط السيولة وتماسك السوق، حيث ربح مؤشر السوق العام 3% خلال الشهر الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للبورصة بنهاية أكتوبر نحو 43.6 مليار دينار، بارتفاع عن الشهر السابق بلغ 1.36 مليار دينار.



ودعم أداء بورصة الكويت خلال الشهر الماضي، النتائج المالية الجيدة للشركات القيادية، خاصة قطاع البنوك الذي نمت أرباحه خلال أول 9 أشهر من 2022 بنسبة 36% لتسجل 793 مليون دينار، نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 26.5% الى 346 مليون دينار، وتسارع نمو سوق الائتمان المحلي وبنسبة نمو في محفظة قروض البنوك بنسبة 9.6% على أساس سنوي.



وبالعودة الى القيمة السوقية للبورصة، وفقاً لرصد «الأنباء»، فقد ربحت قيمة السوق خلال أول 10 أشهر من العام الحالي نحو 2.2 مليار دينار، وذلك بدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 2.74 مليار دينار، وذلك على الرغم من خسائر باقي القطاعات التي تخطت المليار دينار منذ بداية العام.



وتتوزع على 13 قطاع بقيادة قطاع البنوك البالغة قيمته السوقية 26.74 مليار دينار، لتشكل 61.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 9.07% من قيمة السوق، بما يعادل 3.95 مليارات دينار، وحل قطاع الخدمات المالية بحصة 8.49% لتعادل 3.7 مليارات دينار، وبلغت حصة قطاع الاتصالات 8.52% ما يعادل 3.71 مليارات دينار.



البورصات الخليجية



وعلى صعيد أسواق الأسهم الخليجية، فقد شهدت مؤشراتها تباينا في الأداء خلال أكتوبر الماضي، وذلك بعد خسائر كبيرة سجلتها معظمها في سبتمبر الماضي بلغت 151 مليار دولار، بينما ربحت قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر الماضي حوالي 36 مليار دولار، بقيادة سوق ابوظبي بمكاسب قيمتها 63.5 مليار دولار، وبورصة الكويت بـ 4.5 مليارات دولار.



فيما سجل سوق الأسهم السعودية وبورصة قطر خسائر بلغت 27 مليار دولار و3 مليارات دولار على التوالي، وبالتالي ارتفعت مكاسب البورصات الخليجية خلال اول 10 أشهر من 2022 لتبلغ 464 مليار دولار، بقيادة سوق الأسهم السعودية بمكاسب قيمتها 192 مليار دولار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 220 مليار دولار، وسوق دبي المالي بـ 34 مليار دولار.



أما مؤشر «S&P GCC Composite Total Return Index» فبلغت مكاسبه في أول 10 اشهر من السنة 3.81% بقيادة سوق ابوظبي للأوراق المالية ومتصدرا في اول 10 اشهر من السنة وبمكاسب في مؤشره نسبتها 22.7%.



وشهدت بورصة الكويت والأسواق الخليجية تباين في أدائها خلال أكتوبر الماضي، حيث لا تزال العوامل الخارجية تؤثر في أداء أسواق الأسهم وترفع نسبة التذبذب فيها، وذلك بالتزامن مع خسائر أسواق المال العالمية وتسجيل التضخم العالمي مستويات قياسية، علاوة على الارتفاع القياسي لأسعار الفائدة لتبلغ مستويات 3.75%-4.0%.