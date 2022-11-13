بوقماز لقياديي «الأشغال»: نعم لا توجد عقود صيانة والخطة ضعيفة ولكن المصيبة فوق ذلك أن يكون رد الفعل بطيئاً

الرابية شهدت سقوط أعلى كمية مياه بنحو 25 ملليلتر وفي الجابرية 10 وعلى السالمية 6.6 وفي الكويت 5.8 وبالجهراء 5.6



دارين العلي



شهدت الكثير من شوارع الكويت ومناطقها أزمات مرورية وتجمعات للمياه مساء أمس الأول بسبب العواصف الرعدية التي صحبتها أمطار غزيرة مساء (الجمعة)، والتي ظهرت على إثرها بحيرات للمياه، ما استدعى قيام وزارة الداخلية بإغلاق عدد من الطرق والأنفاق، وفتح تحويلات مرورية لمعالجة الأزمة، بينما استنفرت فرق الأشغال لسحب تجمعات المياه ومعالجة الانسدادات في شبكة الصرف في عدد من المناطق.



وتعليقا على تأخر أزمة تجمعات المياه، أكدت وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ضرورة معرفة مكامن الخلل التي تؤدي إلى تجمع المياه في موسم الأمطار على الطرقات. وقالت بوقماز في تسجيل صوتي لها انتشر على وسائل التواصل خلال اجتماعها مع قياديي وزارة الأشغال وهيئة الطرق في غرفة العمليات أمس إن التعامل مع الحدث كان بطيئا جدا وليس بمستوى الحدث.



وأكدت أن أرواح الناس ليست لعبة وان تحمل المسؤولية يعني بذل الكثير من الجهود، فليس من المقبول غرق الشوارع والسيارات بهذا الشكل وان تكون ردة الفعل بطيئة.



وقالت: «أوافقكم الرأي أنه لا يوجد لدينا عقود والخطة ضعيفة ولكن المصيبة فوق ذلك أن يكون رد الفعل بطيئا»، مشيرة إلى انه في اجتماعها الأخير مع لجنة الأمطار قيل بأن «أمورنا طيبة» ولكن الأمطار أثبتت عكس ذلك، بالرغم من أنها طلبت بكتب رسمية إفادتها عن النواقص والاحتياجات سواء من تناكر او معدات إلا انه لم يصلها شيء بهذا الخصوص.



وفي بيان لها مساء الجمعة، قالت وزارة الأشغال إن جهود فرق الصيانة مستمرة في تنظيف شبكات الأمطار وسحب المياه من مواقع تجمعها، لافتة إلى أن فرق الطوارئ انتشرت في الأماكن الحرجة وجميع الطرقات بكامل معداتها.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة م.أحمد الصالح ان «الأشغال» بجميع فرقها إضافة إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بتجمع مياه الأمطار عن طريق الخط الساخن لافتا إلى تواجد فرق الطوارئ بجميع مناطق البلاد لرصد أي تجمعات للمياه والتعامل معها.



إغلاق طرق



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إغلاق «نفق الصليبية مع الدائري السادس والدائري الخامس يمين مسجد بلال ومخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار».



كما أعلنت عن إغلاق طرق في محافظة الجهراء «الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين وجسر أمغرة مع الدائري السادس باتجاه الصناعية وطريق الصبية قبل جسر جابر وطريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة». وكذلك «إغلاق طريق الجهراء مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر في محافظة العاصمة، وسيتي سنتر باتجاه الجهراء مع طريق الغزالي وباتجاه الدائري الثالث مع المطار وشارع جمال عبدالناصر مع الغزالي باتجاه المطاحن ومخرج التلال شارع الجهراء ومخرج التلال شارع جمال عبدالناصر والجهراء العلوي نزولا على سيتي سنتر». وفي محافظة الفروانية، أعلنت الوزارة عن «إغلاق الدائري الرابع يمين الرقعي والدائري الرابع يمين قرطبة وشارع الأردن يمين الفروانية وشارع الغوص دوار فهد الأحمد في محافظة الأحمدي».



كميات غزيرة



وعن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد، قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي (مساء الجمعة) إن كمية الأمطار التي سقطت على مدينة الكويت بلغت 5.8 ملليلتر و6.6 على السالمية و 5.6 على الجهراء وكانت غزيرة على منطقة الرابية، حيث سجلت 24.4 ملليلتر وتجاوزت الـ 10 على منطقة الجابرية وكانت خفيفة على باقي المناطق. وأشار إلى أن الأمطار كانت مصحوبة بنشاط للرياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.



هذا، وقال مراقب المحطات بإدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي لـ (كونا) إن من المتوقع أن يكون الطقس خلال الأسبوع الجاري غائما جزئيا مع فرص لأمطار متفرقة غدا الاثنين ويلاحظ انخفاض في درجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 25 و26 درجة مئوية والصغرى ما بين 15 و17 درجة مئوية.