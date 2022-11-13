دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تعاملت امس مع عدد من البلاغات خلال الأمطار، لافتة الى ان معظمها من شمال الكويت وتحديدا مزارع العبدلي. وأكدت المصادر حادثة خروج واحدة لمحطات التحويل الرئيسية للضغط العالي وقامت الوزارة بفصلها احترازيا بسبب تصاعد الدخان جراء تلامس الكيبلات الهوائية مع الأشجار، ما أدى الى إخراج محطة الروضتين وخروج 4 ميغاواط من الشبكة. وأكدت المصادر ان فرق الطوارئ عملت على إعادة جميع المغذيات خلال فترة قصيرة وتعاملت مع الانقطاع بتحويل التيار إلى مغذيات أخرى. وأوضحت ان المناطق السكنية والمناطق جنوب البلاد لم تشهد الكثير من الحوادث الطارئة جراء العاصفة، لافتة الى ان مركز الاتصالات كان على أهبة الاستعداد لتلقي البلاغات وتوجيهها للجهات المعنية للتعامل معها.