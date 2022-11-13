وجه النائب د.حمد المطر



3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا نصت على ما يلي:



حدث تسرب للغاز المتجه إلى محطة الدوحة وسُمع صوت مرتفع بأنبوب الغاز الفاصل بين القطعتين 1 و2 في منطقة جابر الأحمد، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/25، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- مدى صحة هذه المعلومة؟



2- ما الأسباب التي أدت إلى حدوث التسرب؟



3- ما الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات؟



4- هل تم اتباع الإجراءات كافة الواجبة فور حدوث التسرب؟



5- ما الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تكرار ذلك أو الحد من آثارها ومخاطرها في حال وقوعها (لا قدر الله)؟



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل ينطبق على الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ما ينطبق على بقية كبار الموظفين في الدولة من حيث تجديد العقد المنتهي منذ سنتين؟



2- هل عقد المذكور أعلاه يتجدد تلقائيا حسب قوانين الدولة؟



3- صورة ضوئية من العقد القديم والعقد الجديد للمذكور أعلاه.



4- القوانين التي تطبقها نقطة الارتباط الكويتية.



وجاء في السؤال الثالث ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل صرفت مكافأة الاستحقاق للأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة والمديرين في النقطة بمقدار (24 شهرا) وهم على رأس عملهم رغم استمرار عقودهم حتى نهاية 2024؟ وهل وافق وزير النفط ورئيس مجلس إدارة النقطة على ذلك؟



2- هل يستحق العاملون في نقطة الارتباط الحاليين والسابقين مكافأة نهاية الخدمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب حرمان الكفاءات الكويتية التي أنهيت عقودها منها؟



3- عقود العاملين في النقطة عقود سنوية منذ بدء العمل فيها، ما الذي استجد لإصدار قرار بأن تكون هذه العقود حتى نهاية ديسمبر 2024 خصوصا أن هذا القرار صدر بعد إخلاء النقطة من الكفاءات الكويتية؟



كما وجه المطر سؤالا إلى وزير التعليم العالي د.حمد العدواني جاء كالتالي:



يمثل القطاع الخاص جزءا مهما وأساسيا في الارتقاء بمستوى التعليم، إذ لا يقل دور القطاع الخاص عن دور الدولة في دعم التعليم العالي في التخصصات العلمية والفنية كافة، إلا أن هناك قصورا واضحا من وزارة التعليم العالي في دعم القطاع الخاص والدفع باتجاه إنشاء جامعات أو كليات خاصة للعلوم الطبية في الكويت رغم أهمية هذه التخصصات وحاجة الدولة الماسة لها، إذ من غير المعقول عدم السماح بإنشاء أي جامعة أو كلية خاصة لتدريس العلوم الطبية المختلفة والاكتفاء بجامعة حكومية واحدة في هذا التخصص، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الوضع القانوني للجامعة الأمريكية للعلوم الطبية، وهل منحوا الموافقة على إشهارها رسميا؟ مع تزويدي بالأسباب والمبررات في حالة الموافقة أو الرفض.



2- هل قدمت طلبات إلى مجلس الجامعات الخاصة لتأسيس جامعات أو كليات للعلوم الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد هذه الطلبات وما تم فيها.



3- هل توجد دعاوى قضائية مرفوعة في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعددها وما تم فيها.



4- ما الأسباب التي أدت إلى عدم تأسيس أي جامعة أو كلية خاصة في مجال العلوم الطبية منذ بداية نشأة الجامعات الخاصة في الكويت؟