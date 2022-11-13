

أعلن رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة د.محمد العازمي عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ومقرها الكويت.



جاء ذلك في بيان أصدره د.العازمي عقب انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية على هامش المؤتمر الطبي الإقليمي السابع للمنظمة العالمية لأطباء الأسرة لمنطقة إقليم شرق المتوسط والمقام في العاصمة العمانية (مسقط).



وأوضح د.العازمي الذي يرأس ايضا اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية لأطباء الأسرة أن فكرة إنشاء هذه الجمعية تبلورت في مسقط بمبادرة من الرابطة الكويتية لطب العائلة وبتحرك حثيث للرابطة العمانية لطب الأسرة والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع لدعم الفكرة وتوحيد الجهود.



وأشار إلى أن هذه الجمعية تهدف الى إبراز دور أطباء الأسرة على مستوى الخليج كتخصص مهم وحيوي وكخط الدفاع الأول لأي منظومة صحية، فضلا عن خلق فرص للتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.



وأفاد بأن الجمعية تسعى ايضا الى إقامة المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي تهدف الى العمل الخليجي المشترك، مبينا انه تم استلهام الفكرة من حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم التعاون المشترك في كل المجالات، خصوصا في مجال الرعاية الصحية.