

أكد رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفى «جابر الأحمد للقوات المسلحة» د.محمد الغانم أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا الذي يعتبر من أكثر أنواع السرطانات شيوعا لدى الرجال وثاني أكثر سبب للوفاة.



وقال د.الغانم، في تصريح صحافي بمناسبة الاحتفال بشهر التوعية بسرطان البروستاتا، إن هذا النوع من السرطانات يمكن علاجه بنجاح وفاعلية عند الكشف المبكر بالمراحل الأولى منه إذ أنه غالبا ما يكون بطيء النمو.



وأضاف أنه من أنواع السرطان التي لا تسبب أي أعراض حتى يصبح في مرحلة متقدمة ولذلك من المهم إجراء الكشف المبكر عنه بشكل دوري عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به أو من تجاوز الـ 50 عاما.



وذكر أنه لا يوجد سبب واضح للاصابة به ولكن الدراسات الطبية أثبتت أن من عوامل الإصابة به التقدم في العمر ووجود تاريخ إصابة بسرطان الإصابة عند الأب أو الأخ والزيادة المفرطة في الوزن وتناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء المشبعة بالدهون.



وأفاد بأن المريض قد يشتكي من ألم خلال التبول ودم في البول وكذلك آلام في الجزء السفلي من الحوض والأطراف السفلية، لافتا الى أنه ثاني أعلى معدل إصابة لدى الرجال في أميركا ويتم تشخيص ما يقارب من 250 ألف حالة سنويا.



وقال إن الدراسات أثبتت أن معدل الاصابة يزيد عند الرجال المتقدمين بالعمر ويتم تشخيص 6 من كل 10 حالات فوق سن الـ 65 عاما ونادرا جدا تشخيص المرض في عمر أقل من 40 عاما، مشيرا الى أن معدل الاصابة في الكويت 14 حالة لكل 100 ألف نسمة ويحتل المرتبة الرابعة في أنواع السرطانات بين الذكور.



وبين أن علاج هذا المرض يتم بعدة طرق منها استخدام جهاز الروبوت للمساعدة في الجراحة وهناك علاجات أخرى مثل العلاج الإشعاعي والعلاج من خلال إبر الهرمونات.